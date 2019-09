Calcio. GS Riva Ligure, Gian Paolo Minasso illustra la nuova stagione: "Stiamo pensando anche alle categorie Allievi e Giovanissimi. Sui premi preparazione..."

Il GS Riva Ligure è pronto ad iniziare la nuova stagione con il settore giovanile e la Prima Squadra, iscritta al campionato di Seconda Categoria: abbiamo raggiunto Gian Paolo Minasso, anima del movimento bianocamaranto.

Gian Paolo Minasso, tutto pronto per la nuova stagione: "Sì, con l'occasione invito tutti i nostri tesserati 2018 e 2019 e a tutti coloro non trovano spazio altrove di venire al GS Riva Ligure: noi li faremo giocare".

Cosa avete in programma? "Sperando di allestire le squadre Esordienti e Pulcini e partecipare ai campionati FIGC, vogliamo organizzare le squadre Allievi e Giovanissimi per i campionati a 5 o CSI. Per i 35 anni a giugno organizzeremo finalmente il Torneo Città di Riva Ligure, come abituati a farlo sino al 2014 per i nostri Esordienti e Pulcini". Cosa ne pensi del "problema" premi preparazione? "Non entro in merito alla discussione, dico solo che è sacrosanto ma non deve essere a discrezione delle società, ma in automatico da parte della FIGC. Bisogna partire da età minori e diminuendo il coefficiente nei Dilettanti. Una osa diversa per il passaggio al Professionismo. Ma sono discorsi da bar che hanno poco peso".