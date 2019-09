Calcio. Imperia, tante buone indicazioni dall'amichevole con il Savona: e ora testa alla Coppa Italia

Una buona sgambata amichevole per l'Imperia a Quiliano contro il Savona, in vista dell'ultima giornata della Coppa Italia Eccellenza dove i neroazzurri devono vincere e sperare per centrare la qualificazione alla semifinale contro l'Albenga.

Buon test. La squadra di mister Lupo ha mostrata buona gamba e soprattutto un'intesa che comincia a crescere in campo. Gli striscioni sono squadra di categoria superiore ma i neroazzurri hanno tenuto bene. Il tecnico ha schierato all'inizio Trucco in porta; Fazio, Guarco, Virga, Carletti nella difesa a quattro; Ambrosini, Sancinito, Martelli a centrocampo; Capra, Boggian e Minasso in attacco. Vista la squalifica di Giglio contro l'Alassio potrebbe essere schierata questa formazione.

Domenica i neroazzurri si giocheranno la qualificazione al turno successivo nella Coppa Italia Eccellenza contro l'Alassio, anche se la vittoria potrebbe non bastare. Poi una settimana dopo sarà campionato con l'esordio sul campo del Pietra Ligure.