Colpo di mercato in casa Monaco. La compagine monegasca, in seria difficoltà in questo inizio di Ligue 1, sta per ingaggiare un centrocampista di spessore.

A vestire la maglia biancorossa, salvo clamorosi colpi di scena, sarà lo svincolato Claudio Marchisio, mediano che è stato un bandiera della Juventus e nell'ultima stagione è stato in Russia allo Zenit.

Marchisio firmerà con il Monaco per un anno con opzione per quello successivo. Le parti stanno limando il tutto.