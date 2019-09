Volley. Coppa Liguria, formati i gironi della competizione: tutte le protagoniste

Formati i gironi della prossima Coppa Liguria di pallavolo che vedrà protagoniste molte compagini della nostra provincia con compagini savonesi.

In campo maschile il Volley Primavera Imperia è stato inserito in un raggruppamento unico che comprende VT Finale, Sabazia Savona: per i ragazzi di coach Canetti non sarà semplice. Si giocherà domenica 15 settembre alla Palestra Itis di Imperia.

Il programma - Domenica 15 settembre -

17.00: Volley Primavera Imperia-VT Finale

18.30: VT Finale-Sabazia Savona

20.00: Sabazia Savona-Volley Primavera Imperia

Nel settore femminile protagoniste saranno Golfo di Diana, NLP Sanremo, Maurina Strescino Imperia e NSC Imperia. Le dianesi sono state inserite nel Girone B e al Palasport Leca sabato 14 settembre sfideranno Albenga Volley e Albisola Pallavolo. Il Girone C, dove sono state inserite matuziane e imperiesi, andrà in scena al Mercato dei Fiori di Sanremo domenica 15 settembre.

Il programma - Sabato 14 settembre -

17.00: Albenga Volley-Albisola Pallavolo

18.30: Golfo di Diano-Perdente Gara 1

20.00: Golfo di Diana-Vincente Gara 1

Il programma - Domenica 15 settembre -

17.00: NLP Sanremo-Maurina Strescino Imperia

18.30: NSC Imperia-Perdente Gara 1

20.00: NSC Imperia-Vincente Gara 1