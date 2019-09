Calcio, Coppa Liguria Seconda Categoria. GRUPPO A: insieme a Borgio Verezzi, San Filippo Neri e Virtus Sanremo ci sarà l'Oneglia Calcio

Novità per quanto riguarda il Gruppo A della Coppa Liguria Seconda Categoria, visto che alla competizione che scatta domenica non prenderà parte l'Atletico Argentina come si legge nel Comunicato Ufficiale.

A prendere il posto dei rossoneri sarà l'Oneglia Calcio che si aggiunge così a Borgio Verezzi, San Filippo Neri e Virtus Sanremo.

La neonata Prima Squadra del club imperiese scenderà in campo domenica pomeriggio alle or 16:00 contro il San Filippo Neri al Riva di Albenga. Il girone vedrà invece di fronte alle 17.00 Borgio Verezzi e Virtus Sanremo.