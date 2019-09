Al via nuovo anno sportivo di Minibasket per la ASD San Bartolomeo e Golfo

Inizia un nuovo anno sportivo di Minibasket per la ASD San Bartolomeo e Golfo



"Per tale attività - si spiega nel comunicato - sono invitati tutti i ragazzi del Golfo Dianese ad unirsi al nostro sodalizio sportivo per vivere emozioni uniche che questo meraviglioso sport riesce a trasmettere".



Per informazioni 388 8276991 oppure recarsi nella palestra delle scuole medie di San Bartolomeo nei giorni di mercoledì e giovedì dalle 17.00 - 18.30.