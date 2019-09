Calcio, Coppa Italia Eccellenza. Imperia, mister Alessandro Lupo si aspetta miglioramenti: "Vorrei vedere contro l'Alassio ulteriori passi in avanti"

COPPA ITALIA ECCELLENZA: ASPETTANDO... ALASSIO FC-IMPERIA

L'Imperia va a caccia della qualificazione alle semifinali della Coppa Italia Eccellenza, dove in semifinale troverebbe la super sfida in campo neutro contro l'Albenga.

"Mi aspetto ulteriori passi in avanti". Ma dalla sfida del 'Ferrando' di domani pomeriggio contro l'Alassio FC (calcio d'inizio ore 16.00, arbitro Miselli di La Spezia) il tecnico Alessandro Lupo si aspetta ulteriori passi in avanti come esternato a Rivierasport.it nell'intervista pre partita.

Quanto credi a questa qualificazione anche se non dipende tutto dai voi? "Affrontiamo questa partita con l'Alassio cercando di fare altri passi in avanti, perchè dopo il primo tempo con l'Ospedaletti abbiamo fatto 60 minuti buoni con il Pietra Ligure. E anche con il Savona, squadra di Serie D, abbiamo tenuto per altri 80 minuti facendo bene, rimanendo squadra. Domani più che qualificazione o risultato mi aspetto altri passi in avanti".

Sei rammaricato per esservi complicati la vita? "Sono un po' rammaricato perchè alla Coppa ci tengo come alle altre competizioni. Il secondo tempo di Ospedaletti è stato brutto, ma ci è servito per farci capire di non ripeterlo".

Tra una settimana il campionato: a che percentuale è la tua squadra oggi? "Più che di percentuali vorrei sottolineare un qualcosa che si sta creando. Stiamo andando alla ricerca della quadratura giusta e una compattezza di squadra. Gli elementi che ho a disposizione sono giocatori che possono giocare in qualsiasi ruolo. Quello che ci regala più stabilità è un 4-4-2 o 4-2-3-1, perchè abbiamo tutte le capacità per rimanere più corti tra i reparti. Non ho giocatori che in questo momento possono sviluppare il 4-3-3, modulo a cui sono affezionato, ma è anche giusto mettersi le condizione di ottenere l'equilibrio con i giocatori che ci sono".

Albenga, Sestri Levante, Genova Calcio, Rapallo/Rivarolese: chi temi di più? "Penso che quelle che hai citato sono tutte squadre molto forti: dobbiamo avere rispetto per tutti ma timore di nessuno. Ho una squadra, pur non completa in tutti reparti, importante de con un'ottima ossatura. Cercheremo di fare la nostra partita contro chiunque avversario".

Coppa Italia Eccellenza: i convocati di mister Lupo per Alassio FC-Imperia

Portieri: Trucco, Cacciò

Difensori: L. Carletti, Fazio, Guarco, Virga, Ambrosini,

Centrocampisti: Risso, Martelli, Giglio, Salmaso, Pellegrino, Manitto

Attaccanti: Minasso, Boggian, Capra, Sassari, Nastasi

IMPERIA: IL CAMMINO IN COPPA

Ospedaletti-Imperia 3-2 (Sassari, Capra)

Imperia-Pietra Ligure 3-2 (Capra rig. Giglio, Sassari)