Calcio, Coppa Italia Promozione. Il Camporosso si gioca la qualificazione, ma non dipende tutto dai rossoblu. Luci: "Faremo la nostra partita, ma l'obiettivo è quello di farci trovare pronti per il campionato"

COPPA ITALIA PROMOZIONE: ASPETTANDO... CAMPOROSSO-DIANESE&GOLFO

Il Camporosso è in piena corsa qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia Promozione e nel tardo pomeriggio di domani (calcio d'inizio ore 18.00, arbitro Volpe di Albenga), ospita la Dianese&Golfo.

"Obiettivo campionato". Alla vigilia dell'ultima sfida del girone di coppa a parlare in casa rossoblu è mister Carmelo Luci: "L'ultima partita di coppa fa parte di quelle sfide che ci preparano per l'inizio del campionato. Cercheremo di fare il nostro senza pensare al passaggio del turno che il questo momento non è nei nostri pensieri. Vogliamo farci trovare pronti per l'inizio del campionato, a livello sia fisico che mentale".

"Realizzato buone partite". Il tecnico analizza l'inizio di stagione in maniera positiva: "Fino a questo momento abbiamo realizzato delle buone prestazioni, sono fiducioso. Contro al Dianese&Golfo daremo spazio a chi ha giocato meno: voglio che siano tutti pronti perla Loanesi. Se poi avverrà il passaggio del turno lo accetteremo con grande soddisfazione, se sarà il contrario non ci fasceremo la testa".

"Complimenti ai ragazzi". Luci spezza una lancia per il suo gruppo: "Voglio fare i complimenti ai ragazzi che hanno lavorato questo mese tutti i giorni: sono soddisfatto".

CAMPOROSSO: IL CAMMINO DI COPPA

Taggia-Camporosso 2-3 (Zito, Pesco, Cascina)

Camporosso-Ventimiglia 0-1