Calcio, Coppa Liguria Seconda Categoria. Oneglia Calcio, debutto ricco di aspettative per Gianni Bella: "Faremo tutto il possibile per passare il turno"

COPPA LIGURIA SECONDA CATEGORIA: ASPETTANDO... SAN FILIPPO NERI-ONEGLIA CALCIO

Debutto a sorpresa nella Coppa Liguria Seconda Categoria per l'Oneglia Calcio che domani pomeriggio (ore 16.00, arbitro Fyshku di Albenga) affronterà in trasferta il San Filippo Neri.

"Faremo di tutto per passare il turno". Alla vigilia della prima sfida ufficiale stagionale e dopo solo una settimana di preparazione, a Rivierasport.it indica la strada ai suoi ragazzi mister Gianni Bella: "Non era in previsione fare la Coppa Liguria, ma visto che al'Atletico Argentina si è ritirata la Federazione ci ha chiesto di partecipare. Facciamo questa competizione per prepararci al meglio per il campionato, visto che abbiamo iniziato da sei giorni: faremo tutto il possibile di cercare di passare il turno".

"La preparazione sta andando benissimo". Il tecnico è soddisfatto per la prima settimana di lavoro: "La preparazione sta andando benissimo, i ragazzi sono tutti presenti e con la voglia giusta. Lavorare in queste condizioni per me è più facile".