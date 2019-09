Calcio, Coppa Liguria Seconda Categoria. Virtus Sanremo nella tana del Borgio Verezzi. Moroni è ottimista: "Campo ostico? Le tradizioni prima o poi cambiano"

COPPA LIGURIA SECONDA CATEGORIA: ASPETTANDO... BORGIO VEREZZI-VIRTUS SANREMO

La Virtus Sanremo debutta domani pomeriggio (calcio d'inizio ore 17.00, arbitro Semini di Albenga) in trasferta nella Coppa Liguria Prima Categoria contro il Borgio Verezzi, avversario da sempre ostico per i biancoazzurri.

"Prima o poi le tradizioni cambiano". A guardare con ottimismo alla prima partita ufficiale della stagione in casa matuziana è mister Massimiliano Moroni: "Domani sarà una partita difficile dove è prevista pioggia. Campo tradizionalmente ostico per noi? Le tradizioni prima o poi cambiano..."

Cinque assenze. Tra le fila della Virtus Sanremo domani non saranno del match Mattia Ambesi (problemi fisici), il neo portiere Gregory Nerehnausen (problemi legati al trasferimento), Panessa (motivi personali) e i lungodegenti Piermarini e Lupu.

Moroni è pronto a lanciare i giovani: "Daremo spazio ai giovani, con l'esordio di Carmine Meo dall'inizio. Sono previste staffette durante la partita per far giocare tutti, soprattutto un altro nuovo giocatore Fabiano Boccone. Per lui è un ritorno che darà valore aggiunto una volta raggiunta la forma fisica al top. Sarà quindi la vecchia guardia a provare a fare bene".

"L'obiettivo è quello di limitare i goal subìti". Il tecnico fissa gli obiettivi per la competizione: "L'obiettivo, essendo un mini girone da quattro squadre, è quello di limitare i goal subìti ed usare come rodaggio per il campionato la competizione. I i ragazzi più giovani del 2001 e del 2002 dovranno dimostrare tutto il loro valore ogni domenica divertendosi".

Novità Social importante. Per tutti i tifosi della Virtus Sanremo quella contro il Borgio Verezzi sarà l'occasione per trasmettere la diretta sulla Pagina Facebook: Virtus Sanremo Official.