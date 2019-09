Calcio giovanile. Bordighera Sant'Ampelio, Valter Francesconi e Roberta Pastorino soddisfatti dopo il ritiro di Ormea: "Vissuto momenti unici"

E' iniziata alla grande la scorsa settimana la stagione 2019/2020 per il settore giovanile del Bordighera Sant’Ampelio Calcio.

I giovani atleti bordigotti si sono ritrovati infatti nella cittadina di Ormea in provincia di Cuneo da mercoledì 28 agosto a domenica 1 settembre per un camp di inizio stagione, per rimettersi in forma dopo le vacanze estive.

Come da tradizione, in questo camp di inizio stagione, i ragazzi oltre all’amato calcio hanno potuto prendere parte anche ad attività parallele a stretto contatto con la natura circostante e a momenti ludici di gruppo, soprattutto nelle ore serali, atti a rendere ancora più coeso un gruppo già molto unito.

Nella giornata di venerdì infatti, i ragazzi, accompagnati da una qualificata guida alpina, hanno preso parte ad una escursione sui monti.

Partendo da Viozene e passando per il rifugio Mongioie, si sono recati fino alla Grotta delle Vene. Una volta giunti all’imbocco della grotta i ragazzi divisi in 2 gruppi, sempre accompagnati dalla guida alpina, si sono recati all’interno delle stesse armati delle loro torce e indossando colorati caschetti per vivere un’ esperienza nuova e molto suggestiva esplorando le gallerie sotterranee scavate dai fiumi.

"Siamo molto soddisfatti anche quest’anno - dichiarano i responsabili del settore giovanile ed organizzatori del ritiro Valter Francesconi e Roberta Pastorino - dell’ottima riuscita del camp. Sono momenti unici quelli vissuti in questi giorni nei quali si crea una sinergia incredibile tra i ragazzi stessi e tra i ragazzi e lo staff. Tutto ciò è ovviamente reso possibile dall’ottimo lavoro di squadra di tutta l’equipe di volontari: mister, animatori e da quest’anno anche un’ottima squadra di cuoche che ha cucinato con amore piatti ghiotti per i nostri ragazzi. A tutti loro va ovviamente un grosso grazie".

L’equipe arancio blu che ha preso parte al camp è così composta:

Allenatori: Valter Francesconi – Augusto Floris – Alberto Perrone – Elio Gibelli – Ennio Capano

Animazione: Roberta Pastorino – Nicolò Francesconi – Federico Valente

Cuoche: Germana Pastorino - Domenica Sparma – Manuela Lamanna

I ragazzi che hanno preso parte al camp sono: Daniele Luppino – Francesco Piccolo – Ricacrdo Franza – Fabrizio Luppino – Mirko Romeo – Lorenzo Gibelli – Giacomo Barale – Marco Divito – Mattia Minetti – Aurora Coletta – Alexandro Bennardo – Tommaso Scarfò – Umberto Gavino – Daniele Laganà – Giuseppe Rotella – Giacomo Rossi – Gabriele Grossi – Riccardo Fenucci – Francesco Poletto – Giorgia Grossi - Samuele Nicodemo – Emanuele Vogel – Lorenzo Gentile – Pianetti Emanuele – Marco Mondini – Simone Coletta – Mattia Divito – Giovanni Poletto – Lorenzo Mazzù – Martina Rotella – Giulia Francesconi – Francesco Musacchio – Francesco Greco.

Rientrati del camp è ripresa questa settimana la normale attività in loco per esordienti e pulcini:

gli esordienti 2007-2008 si allenano il martedì e il giovedì a Camporosso dalle 17 alle 19

i pulcini 2009-2010 si allenano a Camporosso il mercoledì e il venerdì dalle 17 alle 19.

La prossima settimana riprenderà anche l’attività dei più piccoli 2011-2012-2013-2014 al centro sportivo Fabio Taggiasco di Vallebona il martedì e il giovedì dalle 17 alle 19.

Per ulteriori informazioni potete contattare: Valter Francesconi 338.4655735 e Roberta Pastorino 335.6375360