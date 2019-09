Calciomercato Promozione. Dianese&Golfo, colpo Denis Mehmetaj: l'attaccante arriva in prestito dal Savona

La Dianese&Golfo rinforza il proprio organico in vista del prossimo campionato di Promozione che scatterà tra otto giorni per la compagine giallorossoblu.

Dal Savona arriva in prestito l'attaccante Denis Mehmetaj, classe 2001, che vanta già presenze in Serie D e in Eccellenza. Un altro innesto per l'attacco giallorossoblu per continuare la politica giovane della società

Il comunicato del club

"Un ringraziamento per la disponibilità al presidente Patrassi, al Direttore Sportivo Papa ed al coordinatore settore giovanile Berta e per aver permesso il buon esito dell'operazione.

Benvenuto Denis!"