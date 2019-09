Calcio, Coppa Italia Eccellenza. Si conclude la fase a gironi: Ospedaletti-Pietra Ligure il clou

La Coppa Italia Eccellenza chiude la sua fase a gironi nella giornata di oggi con le sette partite in programma in diversi orari e che potrete seguire nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it: analizziamo tutti i raggruppamenti.

GRUPPO A. Questo è il girone più complesso, dove per decidere la qualificata alle semifinale potrebbe anche servire la classifica avulsa. Nel pomeriggio (ore 16.00) l'Alassio FC ospita l'Imperia, con i neroazzurri costretti a vincere e sperare. In serata (ore 20.30) sfida decisiva tra Ospedaletti e Pietra Ligure.

GRUPPO B. L'Albenga è già qualificata per la seconda fase e chiude il proprio raggruppamento ospitando questa sera (ore 20.30) il Finale. Nel pomeriggio (ore 15.00) il match ininfluente tra Cairese e Campomorone Sant'Olcese.

GRUPPO C. La qualificazione alle semifinali è ancora da decidere in questo girone. Nel pomeriggio (ore 15.00) il Molassana ospita la Genova Calcio e con una vittoria può mettere pressione all'Angelo Baiardo, che in serata (ore 20.30), ospita il Busalla in uno scontro decisivo.

GRUPPO D. Questo girone è deciso dalla qualificazione del Sestri Levante che nell'anticipo di ieri ha chiuso a punteggio pieno, grazie al 3-0 interno sull'Athletic Club Liberi. Chiude la sfida tra Rivasamba e Rapallo/Rivarolese (ore 20.30).