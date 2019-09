Calcio, Coppa Italia Promozione. Ultima giornata della prima fase per le compagini ponentine: spiccano Celle Ligure-Arenzano e Ventimiglia-Taggia

La Coppa Italia Promozione emette nella giornata di oggi i primi verdetti stagionali e le qualificate al prossimo turno della competizione: analizziamo le partite delle squadre ponentine che potrete seguire nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it

GRUPPO A. Girone ancora aperto con le due sfide decisive che si giocheranno nel tardo pomeriggio. Il Camporosso ospita la Dianese&Golfo (ore 18.00), con i rossoblu ancora in piena corsa. Riflettori puntati sul 'Morel' dove Ventimiglia e Taggia potranno dire molto sul passaggio al prossimo turno (ore 18.30).

GRUPPO B. Il super Ceriale di questo inizio stagione ospita il Bragno (ore 20.30) per una grande sfida. Nell'anticipo di ieri netto 4-0 del Legino sulla Loanesi.

GRUPPO C. La sfida principale di questa giornata è senza dubbio quella tra Celle Ligure e Arenzano: giallorossi e genovesi ci arrivano a punteggio pieno e nel tardo pomeriggio (ore 18.00) si giocano tutto. In caso di pareggio passano i savonesi per la migliore differenza reti. Solo per la cronaca la sfida tra Veloce Savona e Varazze (ore 20.30).