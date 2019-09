Calcio, Coppa Liguria Prima Categoria. Grande attesa per il derby di Borghetto. Pontelungo a caccia della seconda vittoria consecutiva

La Coppa Liguria Prima Categoria mette sul piatto nel pomeriggio di oggi una seconda giornata molto interessante: potrete seguire i match delle squadre ponentine nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it

GRUPPO A. Il Pontelungo vuole proseguire il cammino dopo la vittoria all'esordio, ma sul campo dell'Area Calcio Andora non sarà semplice. Il Don Bosco Valle Intemelia ospita la Baia Alassio, mentre spicca il super derby tra Soccer Borghetto e Borghetto: tutte e tre le partite in campo alle ore 16.00.

GRUPPO B. Nell'anticipo di ieri pareggio tra Aurora Calcio e Millesimo, con gli ospiti davanti a tutti in classifica. Lo Speranza Savona vuole rimediare lo scivolone del primo match ospitando l'Olimpia Carcarese (ore 16.00) che debutta nella competizione. Sfida interna anche per l'Altarese contro il Letimbro (ore 17.00). Turno di riposo per il Quiliano&Valleggia.