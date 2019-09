Calcio, Coppa Liguria Seconda Categoria. Scatta la competizione con grandi sfide: subito Borgio Verezzi-Virtus Sanremo e Santa Cecilia-Vadese

La Coppa Liguria Seconda Categoria debutta nella giornata di oggi, dove le squadre ponentine sono impegnate nei rispettivi gironi: analizziamo i match che potrete seguire nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it

GRUPPO A. In questo raggruppamento ci sono due partite molto interessanti. Il San Filippo Neri debutta in casa contro la novità Oneglia Calcio (ore 16.00), mentre è tutta da seguire la sfida tra Borgio Verezzi e Virtus Sanremo (ore 17.00).

GRUPPO B. In questo raggruppamento formato da tre squadre la prima sfida è quella tra il Murialdo e il Pallare (ore 18.00). Turno di riposo per il Calizzano.

GRUPPO C. Stessa situazione in questo raggruppamento. La prima partita è quella tra il Santa Cecilia e la Vadese. Turno di riposo per il Sassello.