Calcio, Serie D. Sanremese, debutto interno scivoloso: al 'Comunale' arriva la Fezzanese (ore 15.00)

La Sanremese oggi pomeriggio (calcio d'inizio ore 15.00) esordirà in una partita di campionato in casa. Al 'Comunale' arriva la temibile Fezzanese, compagine spezzina da tenere in alta considerazione.

Dopo il pareggio sul campo della Caronnese, la squadra di mister Ascoli va a caccia della prima vittoria in campionato con la rosa al completo, tranne il terzino Pici impegnato ancora con la Nazionale Under 19 dell'Albania. Gli ospiti sono reduci dalla vittoria di misura interna ottenuta contro il Casale e proveranno a regalarsi un altro risultato positivo. Nell'ultimo precedente tra le due squadre in casa dei bianzoazzurri, vittoria per 3-0 dei matuziani: era la quarta giornata di andata dello scorso campionato.

Per la sfida di oggi mister Ascoli dovrebbe opporre alla Fezzanese questo udici nel consueto 4-3-1-2: Caruso in porta; Maggi, Gagliardini, Manes, Bellanca in difesa; Demontis, Taddei, Likaxhiu a centrocampo; Spinosa dietro le due punte Colombi e Lo Bosco.