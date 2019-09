Calcio, Serie D. Sanremese, mister Ascoli commenta lo stop con la Fezzanese: "Sconfitta immeritata"

Sconfitta immeritata per la Sanremese che tra le mura amiche lascia l'intera posta in palio alla Fezzanese. I biancoazzurri recriminano per due reti annullate e nel post partita mister Nicola Ascoli commenta così la prima sconfitta in campionato:

"Per quello che dicono i numeri avremmo meritato sia il pareggio che la vittoria, ma analizziamo una sconfitta immeritata: paghiamo ogni minimo errore, ma la prestazione è stata positiva con due gol annullati".

"Dispiace perchè siamo qui a lavorare e vogliamo raccogliere solo quello che seminiamo, oggi non ho niente da dire visto che abbiamo tirato 15 volte verso la porta avversaria, preso una traversa e annullato due reti di cui una clamorosa"