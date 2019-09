Formula 1: Un fantastico Leclerc si prende Monza: digiuno Ferrari interrotto dal monegasco nel GP d'Italia

Charles Leclerc si prende Monza: nel tripudio rosso, il monegasco interrompe il digiuno Ferrari che in casa durava da 9 anni.

Scatta bene al via Leclerc, tenendo dietro le Mercedes con Vettel che si autoelimina dalla lotta molto presto girandosi da solo alla Ascari, prendendo anche penalità per essere ripartito ed aver urtato Stroll, rompendo la sua ala anteriore.

Hamilton e Leclerc cambiano le gomme al giro 20 e 21,e da lì comincia un gran bel duello in cui Leclerc prende anche una bandiera bianconera per un contatto alla Roggia nel quale viene ritenuto responsabile: decisione eccessiva, ma con le nuove regole post Canada la lotta non viene compromessa.

Al giro 36 Hamilton va lungo e lascia strada a Bottas: le sue gomme hanno degradato troppo. Il finlandese con le gomme più fresche di 7 giri si mette a caccia della Ferrari, un duello che caratterizza l'ultima parte del GP: Bottas sbaglia due volte nel finale e il monegasco vince la sua seconda gara in carriera.