Canoa: doppio titolo italiano per la Canottieri Sanremo, vincono i K4 Junior ed Amanda Embriaco (Foto e Video)

Straordinari risultati e due titoli italiani, dopo oltre 30 anni di attesa per la Canottieri Sanremo, ai campionati nazionli che si sono svolti nel fine settimana all’Idroscalo di Milano.

Si sono laureati campioni italiani i ragazzi del K4 Junior sui 200 metri ed Amanda Embriaco. Un risultati straordinario per la società matuziana, che non raggiungeva un tricolore dall’84. I due successi sono stati completati dalla medaglia d’argento del K4 Ragazzi 200 metri e quelle di bronzo per il K4 Junior 500 metri, K4 Ragazzi 500 metri tutti maschili e K2 Junior 500 metri femminile.

“Tutti sempre protagonisti – sottolinea la società – per una grandre squadra. Un bravo agli allenatori Diego Pizzamiglio e Monica Albarelli”. Il Presidente della Canottieri, Sergio Tommasini si è dichiarato orgoglioso di tutti i ragazzi, degli allenatori: “Ringrazio anche i genitori per la vicinanza ed il supporto” ha detto.