Golf. Grande spettacolo al Circolo degli Ulivi di Sanremo nello scorso fine settimana

Nel fine settimana appena trascorso si sono giocate due gare, Sabato 7 Settembre si è svolta l’International Barcelona Race, una 18 buche stableford tre categorie e Domenica 8 Settembre, si è tenuta la Coppa del Consiglio, una 18 buche medal per la prima categoria e una 18 buche stableford per la seconda categoria e la terza categoria.

International Barcelona Race

1ª Categoria 0/12 ris.

1° Lordo Leonardo Mattai Del Moro 34

1° Netto Giuseppe Corbetta 41

2° Netto Paola Poggio 38

2ª Categoria 13/20 ris.

1° Netto Andrea Russiello 36

2° Netto Franco Formaggini 35

3ª Categoria 21/36

1° Netto Francesco Angster 43

2° Netto Stella Masante 34

Premi Speciali

1° Signore Emanuela Barone 27

1° Seniores Mario Citterio 36

Coppa del Consiglio Dolomiti Cup

1ª Categoria 0/12 ris.

1° Lordo Matteo Natoli 69

1° Netto Paola Poggio 67

2° Netto Francesco Bonaso 71

2ª Categoria 13/20 ris.

1° Netto Fabrizio Maccario 37

2° Netto Luigi Domolo 37

3ª Categoria 21/36 lim.

1° Netto Enzo Ghirardi 44

2° Netto Ottaviano Valli 40

Premi Speciali

1° Signore Caterina Cananzi 37

1° Seniores Mauro Giancaterino 36

1° S. Senior Franco Formaggini 34

Nel prossimo fine settimana si giocheranno due gare. Sabato 14 Settembre si svolgerà la gara Tre Bastoni by Hydrangea, una 18 buche stableford categoria unica e Domenica 15 Settembre si terrà la Coppa del Consiglio, una 18 buche medal per la prima categoria e una 18 buche stableford per la seconda categoria e la terza categoria.