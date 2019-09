Il Sea basket di coach Mauro Bonino aspetta tutti bimbi che vogliono avvicinarsi al meraviglioso mondo del basket mercoledì dalle ore 10.00 nella palestra di villa Citera in via Galilei , vicino alla scuola Borgo.

Dalle ore 10 alle 11.15 per i ragazzi del 2005 2006. Per i più piccoli l' appuntamento è alle ore 11,15. Provare per credere.