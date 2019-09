Calcio, Coppa Italia Eccellenza. Imperia, vittoria inutile ad Alassio. Giglio punta il Pietra Ligure: "Domenica ci aspetta uno dei campi più difficili della categoria"

L'Imperia esce con la beffa dalla Coppa Italia Eccellenza e si tuffa nella settimana che porterà i neroazzurri al debutto in campionato sul campo del Pietra Ligure.

Ad Alassio mister Lupo avrà masticato amaro per altri due gol subìti (7 totali in 270 minuti di Coppa) ma allo stesso tempo sarà soddisfatto nel gioco e la vena realizzativa dei suoi ragazzi.

"Si sta creando un buon legame nello spogliatoio". A Rivierasport.it analizza la situazione in casa neroazzurra il centrocampista Giuseppe Giglio che con Sancinito e Martelli compone un trio di mediana molto importante per la categoria: "Nonostante questa eliminazione dalla coppa nello spogliatoio siamo tutti tranquilli - sottolinea il mediano neroazzurro - stiamo creando un bel legame che secondo me è la cosa più importante".

"Il Pietra Ligure? Squadra molto organizzata". Il centrocampista punta il Pietra Ligure: "Domenica ci aspetta uno dei campi più difficili a parer mio e soprattutto una squadra, quella del Pietra Ligure, molto organizzata. Proprio per questo dovremmo dare il nostro massimo".