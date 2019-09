Calcio, Coppa Italia Promozione. Camporosso, Luci guarda al campionato: "Dovremo affrontarlo con entusiasmo e grande voglia altrimenti faremo fatica"

Il Camporosso cade nell'ultima partita della fase a gironi della Coppa Italia Promozione contro la Dianese&Golfo e ora si prepara per affrontare la prima in campionato tra le mura amiche contro la Loanesi.

Il tecnico rossoblu Carmelo Luci guarda già all'esordio in Promozione: "Domenica si inizia una realtà completamente diversa che è il campionato, e se non affronteremo le partite al 110% faremo fatica. Confido nei miei giocatori, ma tutti dobbiamo capire che se non lo si affronta con entusiasmo e tanta voglia non sarà semplice".

Luci torna sulla sconfitta contro la Dianese&Golfo: "Volevo fare come prima cosa i complimenti alla Dianese&Golfo, che si è presentata con una squadra molto giovane giocando un'ottima partita. Ieri ho messo in campo dei giocatori per fare delle prova, ora le 'amichevoli' sono finite".