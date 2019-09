Calcio, Coppa Italia Promozione. Taggia, mister Siciliano raggiante per il passaggio del turno: "Qualificazione importante per ambiente e morale"

Il Taggia coglie una qualificazione alle semifinali della Coppa Italia Promozione grazie alla vittoria sul campo del Ventimiglia, e proprio come un anno fa sogna di regalarsi una finale bis della competizione di categoria.

"Qualificazione importante per ambiente e morale". Ad affrontare i giallorossi in campo neutro sarà il Bragno, vincitore del Gruppo B. Dopo il primo traguardo raggiunto mister Simone Siciliano è soddisfatto: "Questa è una qualificazione importante per l'ambiente e per il morale - sottolinea il tecnico - e vale tanto perché ho chiesto ai ragazzi di dare continuità alla prestazione di domenica scorsa: c'è stata una buona risposta, tranne per i primi 10 minuti".

"Ricordo che abbiamo affrontato un'ottima squadra, con dei giocatori importanti per la categoria. Ho avuto riscontri positivi e negativi, lavoreremo tutta la settimana per farci trovare pronti all'inizio del campionato".

Il tecnico guarda al gruppo: "Gambacorta? Non solo lui sta facendo bene, anche Cavicchia. Ma è un attimo passare dalle stelle alle stalle. La risposta più importante la sto avendo da chi subentra: questo è lo spirito giusto per provare a fare bene".