Calcio, Coppa Italia Promozione. Ventimiglia, è già un Michael Ventre in forma campionato: "C'è rammarico, contro il Taggia meritavamo di vincere. Ma da migliorare c'è tanto"

Il Ventimiglia esce dalla Coppa Italia Promozione dopo la sconfitta interna contro il Taggia, che taglia il pass per i quarti di finale della competizione di categoria.

Ventre show. Un casa granata c'è già un Michael Ventre, colpo da novanta nel calciomercato estivo dei granata, in piena forma campionato e autore di una doppietta inutile contro i giallorossi: "Un po' di rammarico c’è, perché meritavamo di vincere a mio parere. Sono molto contento di come la squadra sta affrontando questo inizio di stagione. Ma da migliorare c’è tanto, perché se vogliamo raggiungere il nostro obbietto bisogna migliorare tanto sia in fase offensiva che in fase difensiva. Il mio è stato un buon inizio di stagione, ma posso e devo fare meglio ".

"Il Ceriale? Non so come sia l'avversario di domenica, ma penso che la nostra squadra posso mettere in difficoltà chiunque e giovarsela con tutti a viso aperto".