Calcio, Coppa Liguria Prima Categoria. Don Bosco Valle Intemelia, Manuele Fiore commenta la sconfitta con la Baia Alassio: "Sono contento della prestazione"

Il Don Bosco Valle Intemelia al campo Zaccari contro il Baia Alassio, in occasione della Coppa Liguria di Prima Categoria, cadono per 1-2

I biancorossi hanno giocato in modo coretto nel primo tempo anche se purtroppo non sono riusciti a segnare, nel secondo invece gli avversari hanno rimontato segnando due gol. I biancorossi però non si sono arresi e sonio andati a segno con la rete di testa realizzata da Bianco. Nonostante diverse buone azioni, i biancorossi non riescono però a pareggiare.

"I ragazzi hanno giocato bene nei primi 45 minuti, hanno fatto buone azioni e messo in pratica gli schemi pensati durante gli allenamenti - dichiara mister Manuele Fiore alla fine della partita - ma sono però scesi nel secondo tempo e così gli avversari hanno approfittato di due nostre debolezze, stanchezza e calo di concentrazione, riuscendo a segnare due gol. Sono comunque contento della prestazione di ognuno di loro, c'è ancora da lavorare, ma va bene così".