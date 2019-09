Calcio, Ligue 1. Ligue 1: Si riparte col Nizza in testa. Monaco a caccia della prima vittoria in campionato

Dopo la pausa consacrata agli incontri di qualificazione al Campionato Europeo per Nazioni, riprende, nel prossimo week end, il torneo di Ligue 1.

La Nazionale francese, sabato scorso ha battuto l’Albania per 4 a 1 e domani sera, martedì 10 settembre, il secondo incontro in calendario la opporrà ad Andorra.

Il torneo riprenderà con quattro compagini affiancate in testa alla classifica a 9 punti: Paris Saint Germain, Rennes, Nizza e Angers e gli ultimi due posti in classifica occupati dal Monaco(2 punti) e dal Digione ancora fermo a zero punti.

Il calendario della quinta giornata prenderà l’avvio con due incontri: Lille – Angers e Amiens – Lione.

Sabato 14 settembre il Nizza viaggerà alla volta di Montpellier e potrà schierare i nuovi acquisti. Completano il tabellino Bordeaux – Metz, Brest – Rennes e Digione – Nimes.

Domenica 15, infine, Nantes – Reims e Saint Etienne – Tolosa anticiperanno l’incontro clou della sera che opporrà il Monaco al Marsiglia.

Poi inizieranno le coppe europee .

A dare fuoco alle polveri saranno, in Champions , il Lione che se la vedrà, martedì 17 settembre, con lo Zenit di San Pietroburgo e il Lille che viaggerà alla volta di Amsterdam per incontrare l’Aiax. Mercoledì 18 settembre, infine, il Paris Saint Germain riceverà al Parco dei principi ilReal Madrid.

In Europa League , giovedì 19 settembre, il Rennes riceverà il Celtic mentre il Saint Etienne viaggerà alla volta del Belgio per affrontare il Kaa Gent.



