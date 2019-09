Calcio, Eccellenza. L'Ospedaletti 2019/2020 si presenza al “Ciccio Ozenda”, Barbagallo “C'è sempre più gusto ad essere orange!” (Foto)

Sta per prendere il via ufficialmente la stagione stagione 2019/2020 dell’Ospedaletti. Momento di grande ascesa per la società orange che può vantare un settore giovanile in netta crescita sul piano quantitativo e qualitativo oltre a una prima squadra che si appresta a fare il suo esordio nel campionato di Eccellenza, vetta più alta nella storia del club.

Questo pomeriggio al campo “Ciccio Ozenda” si è alzato il sipario sul team orange che si affaccia su una nuova entusiasmante stagione. La presentazione è stata aperta dal saluto istituzionale del sindaco di Ospedaletti Daniele Cimiotti che ha poi passato il microfono al presidente Luca Barbagallo. “È una vera emozione essere qui oggi circondati dalla marea orange del nostro settore giovanile, 200 ragazzi che ci hanno scelti per crescere insieme a noi – ha dichiarato Barbagallo – vogliamo essere un punto di riferimento per i ragazzi e per le loro famiglie, l’Ospedaletti è una società sana nella quale si può crescere sul piano sia sportivo che umano e se così tanti ci scelgono vuol dire che sappiamo lavorare bene”.

“Abbiamo costruito una squadra che possa ben figurare nel suo primo storico campionato di Eccellenza – ha aggiunto il responsabile dell’area tecnica Fabio Vignaroli – teniamo a fare bene e i ragazzi stanno lavorando per dare delle soddisfazioni al loro pubblico”.

Uno dei fiori all’occhiello della stagione orange è, senza dubbio, la partnership con il settore giovanile del Genoa. Testimonial del matrimonio ‘aranciorossoblu’ è il calciatore del Grifone Stefano Sturaro, che non ha voluto mancare alla presentazione del suo Ospedaletti. “Entrare in questo campo per me è sempre un’emozione – ha dichiarato Sturaro – sono arrivato qui per la prima volta circa 20 anni fa e da lì è partito tutto. Ai ragazzi del settore giovanile voglio dire che la loro carriera passa sì dal talento, ma anche dalla voglia di lavorare e di sacrificarsi. Solo così potrete raggiungere i vostri obiettivi”.

Spazio, poi, alla presentazione del settore giovanile con le parole del responsabile tecnico Josè Espinal: “Siamo qui insieme per crescere e lavorare per il bene della società e dei ragazzi che ci hanno scelti. Sono onorato dell’incarico e felice di veder crescere sotto i colori orange giovani generazioni di calciatori che spero possano un domani portare in alto il nome dell’Ospedaletti”.

La presentazione delle formazioni giovanili è stata l’occasione anche per il lancio della campagna tesseramento studiata e promossa dal direttore marketing Emanuele Capelli. Dopo aver delineato la filosofia della ‘cantera’ ospedalettese, Capelli si è seduto in mezzo ai ragazzi per raccontare la vera e propria favola del giovane calciatore ivoriano Souleymane Fofana, arrivato in Italia da solo e approdato all’Entella, nel mondo del calcio professionistico, passando proprio dall’Ospedaletti e dal suo settore giovanile.

Emanuele Capelli ha anche presentato la nuova campagna abbonamenti 2019/2020 con offerte e promozioni per i tifosi e i sostenitori dell’Ospedaletti.

Domenica inizierà ufficialmente la prima stagione dell’Ospedaletti nel campionato di Eccellenza e, comunque vada, in casa orange si sarà scritta una nuova pagina di calcio locale.

Ecco dirigenza, staff societario, staff tecnico e prima squadra dell’Ospedaletti 2019/2020:

Organigramma societario

Presidente: Luca Barbagallo

Vice Presidente e responsabile staff medico: Roberto Sturaro

Dirigente del settore giovanile: Giorgio Bordero

Responsabile area tecnica: Fabio Vignaroli

Dirigente responsabile prima squadra: Paolo Sturaro

Marketing e comunicazione

Direttore marketing e comunicazione: Emanuele Capelli

Addetto stampa e speaker: Pietro Zampedroni

Manutenzione

Magazziniere e manutenzione campo: Franco Martino e Daniele Martino

Settore Giovanile

Responsabile tecnico: Josè Espinal

Preparatore atletico Scuola Calcio: Alessio Negro

Preparatore atletico: Andrea Caffara

Preparatore dei portieri Esordienti/Giovanissimi: Pietro Delfino

Preparatore dei portieri Allievi/Pulcini: Alessandro Forte

Responsabile tecnico Allievi 2003: Andrea Caverzan

Responsabile tecnico Attività Agonistica: Vincenzo Stragapede

Responsabile Attività di Base: Ezio Caboni

Coordinatore dirigenti Agonistica: Maurizio Bellante

Coordinatore dirigenti Attività di Base: Ornella Bersani

Responsabile segreteria: Maria De Bella

Allenatore Allievi A 2003: Andrea Benassi

Collaboratore 2003: Giuseppe Sangineto

Allenatore Allievi B 2004: Marco Pinton

Collaboratore 2004: Roberto Semeria

Allenatore Allievi Mista 2004/2005: Alessandro Garelli

Allenatore Giovanissimi A 2005: Giuseppe Ghio

Collaboratore 2005: Michele Borgna

Allenatore Giovanissimi B 2006: Vincenzo Stragapede

Collaboratore 2006: Fabio Ravotti

Allenatore Mista 2005/2006: Roberto Semeria

Allenatore Esordienti A 2007: Paolo Sturaro

Collaboratore 2007: Paolo Ciarlo

Allenatore Esordienti B 2008: Roberto Nocera

Collaboratore 2008: Gianni Nocera

Allenatore Pulcini 2009/2010/2011: Luca Barletta

Collaboratore Pulcini: Ezio Caboni

Istruttori tecnico-calcistico Scuola Calcio 2012/2013/2014: Marco Stella e Paolo Ciarlo

Collaboratore Scuola Calcio: Giuseppe Sangineto

Staff tecnico Prima Squadra

Allenatore: Andrea Caverzan

Allenatore in seconda: Vincenzo Stragapede

Preparatore atletico: Andrea Caffara

Preparatore dei portieri: Giuseppe Messina

Direttore generale: Daniele Saba

La Prima Squadra 2019/2020

Portieri: Matteo Frenna (1991), Paolo Ventrice (1999)

Difensori: Elia Ambesi (1991), Maurizio Alberti (1992), Francesco Boeri (2003), Simone Facente (2001), Roberto Fici (1991), Michele Mamone (1992), Alessio Negro (1989), Andrea Negro (1995)

Centrocampisti: Gian Marco Alasia (1998), Simone Allegro (1990), Matteo Aretuso (1998), Simone Cambiaso (2002), Valentino Cassini (2002), Mattia Schillaci (2000), Fabio Sturaro (1995)

Attaccanti: Federico Allaria (1991), Roberto Cianci (2002), Josè Elpys Espinal (1982), Mattia Foti (2003), Matteo Galiera (1995), Giacomo Latella (2002)