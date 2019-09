Calcio, Serie D. Sanremese-Fezzanese 0-1: riviviamo la sfida del 'Comunale' (FOTO e VIDEO)

SERIE D: 2^GIORNATA

SANREMESE-FEZZANESE 0-1

La Sanremese cade in casa contro la Fezzanese, nella prima partita stagionale di campionato tra le mura amiche dello stadio 'Comunale'.

Molte le contestazioni per via della rete annullata dall'arbitro in circostanze misteriose a Loreto Lo Bosco: la società ha preannunciato un ricorso.

Riviviamo tutto quello che è successo tra matuziani e spezzini nella galleria di scatti realizzata da Fabio Pavan e gli highlights a cura di Nico Cosentino.