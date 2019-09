Sanremo: dopo due vittorie in 8 giorni in Formula 1 Charles Leclerc ha fatto visita a 'The Mall' (Foto)

Due vittorie nel mondiale di Formula 1 in una settimana e, il giorno dopo quella straordinaria di ieri a Monza, il ‘predestinato’ Charles Leclerc ha fatto una puntatina a Sanremo. Lui vive a Montecarlo e, quindi, arrivare nella città dei fiori è ovviamente un attimo ma, dopo un brevissimo giro per il centro ha deciso di andare a fare shopping a ‘The Mall’, l’outlet del lusso che ha aperto in Valle Armea a giugno e che è ancora in costruzione.

Una presenza molto discreta quella del pilota di Formula 1, ovviamente arrivato a bordo di una Ferrari. Ma, ovviamente, il volto pulito del monegasco non è passato inosservato e sono stati in molti a chiedere un autografo o a farsi un selfie. E, tra un acquisto e l’altro Lecler non ha disdegnato un buon gelato all’italiana nel bar dell’outlet.

Riconosciuto anche dai camerieri non sono mancati i complimenti per le due vittorie che hanno riportato l’entusiasmo tra i tifosi della ‘rossa’ in una stagione che, fino ad 8 giorni fa era quasi fallimentare. E, alla fine, il ‘predestinato’ ha posato con alcuni dei camerieri per una foto che resterà per loro un grande ricordo.