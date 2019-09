Sanremo: allenamento al Tennis Club Matuzia per Fabio Fognini, con lui in campo Thomas Fabbiano (Foto)

A livello nazionale, dopo il raggiungimento della semifinale agli Us Open, si parla molto di Matteo Berrettini, ma il nostro Fabio Fognini è sempre il numero uno italiano nel ranking mondiale Atp e, dopo la bella vittoria di Montecarlo, i risultati in America e sulle superfici veloci non sono stati gli stessi di quelli in Europa.

Ma Fognini è ancora all’11° posto della classifica Atp ed è intenzionato a terminare la stagione al meglio, pensando a migliorarsi nella prossima. Proprio per questo ha intensificato gli allenamenti e, questo pomeriggio ha incrociato la racchetta con un altro tennista italiano, Thomas Fabbiano, 30enne numero 87 al Mondo.

Cornice dell’allenamento i campi in cemento del Tennis Club Sanremo di corso Matuzia. Non appena si è sparsa la voce che Fognini era in campo sono stati molti, tra soci, appassionati e semplici curiosi, che si sono affacciati sul campo, per vedere qualche dritto o rovescio del tennista armese.

(Le foto sono di Tonino Bonomo)