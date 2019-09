Calcio giovanile: al campo di Badalucco, da sabato tornerà il progetto 'Niki' con mister Nicholas Deplano

Dal 14 settembre sul campo da calcio di Badalucco riprenderà il progetto 'Niki', giunto quest’anno alla seconda edizione. Il mister Nicholas Deplano, insieme all'amico e collaboratore Roberto Hida, alleneranno la squadra dei bimbi nati dal 2011 al 2014, della compagine della ASD Badalucco 2009. Il primo incontro sarà sabato, alle 16.30. Così come l'anno scorso c'è grande attesa per questa nuova stagione.



“I giorni di allenamento saranno martedì e venerdì dalle ore 17 alle ore 18.30. - spiega il presidente della ASD, Gianni Boeri - potrebbe esserci un eventuale cambiamento in base agli impegni scolastici di Nicholas in quanto non ha ancora la certezza dei suoi rientri pomeridiani a scuola. Crediamo molto in questo progetto che va oltre al calcio in quanto sono previste, piccole gite, passeggiate, gelati, pizze ecc. Si tratta di attività sempre facoltative ma fondamentali per i valori che la ASD Badalucco vuole trasmettere".



"Per i genitori che desiderano figli campioni di calcio, suggeriamo di iscriversi in realtà più attrezzate. Per noi una merenda, una passeggiata a San Nicolò ecc. sono attività non importanti ma fondamentali. Con questo, vedere un bel goal non ci dispiace, vincere anche una partita può senz’altro fare piacere, ma per noi si tratta di momenti secondari rispetto al fattore di crescere, condividere, giocare e sorridere insieme che per noi sono gli obiettivi primari” - conclude il presidente.