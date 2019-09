Calcio giovanile. Al via la Scuola Calcio Riva Ligure-Santo Stefano: tutti gli allenatori delle varie categorie

La stagione 2019/2020 della Scuola Calcio Riva-SantoStefano è pronta all'inizio dell'attività agonistica.

Iniziano gli allenamenti e in attesa delle scuole gli appuntamenti sono i seguenti: Davide Sarzano e Gianni Pignata saranno gli allenatori per le annate 2006, 2007 e 2008. Le leve 2009 e 2010 saranno allenati da Luciano Lucà e Claudio Pigliacelli. Appuntamento per tutti ogni martedì, giovedì e venerdì dalle ore 17.45. Il sabato mattina ci sarà Gian Paolo Minasso, quando dalle ore 9.30 inizieranno le categorie 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015. Il coordinatore dell'attività sarà Gian Paolo Minasso

Il Presidente Gianni Pignata è entusiasta della ripresa, con la grande voglia di continuare a sviluppare sempre più il movimento calcistico a tinte biancoamaranto anche a livello di Prima Squadra:"Sperando di giocare a Santo Stefano al Mare, abbiamo iniziato con la Prima Squadra, sperando di recuperare qualche giovane, Cerchiamo anche dei portieri che vogliano giocare".