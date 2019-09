Calcio, il personaggio. Giancarlo Riolfo, lavoro e costanza alla conquista del Carpi: ecco come il tecnico andorese si sta imponendo in Emilia

Ha fermato anche il Vicenza, una delle candidate massime alla conquista della promozione diretta in Serie B.

Non male come inizio sulla panchina del Carpi per mister Giancarlo Riolfo che nei primi 270 minuti di gioco di questa Serie C ha totalizzato 7 punti, frutto delle vittorie su Cesena e Alto Adige e dalla divisione di posta con i gloriosi veneti. Il tutto sommato ad un'ottima Tim Cup con la vittoria a Livorno e la sconfitta solo ai rigori contro il Cittadella.

Il tecnico andorese sta con il lavoro conquistando tutti in Emilia, grande gioco e voglia di imporsi. Riolfo è consapevole che la strada è molto lunga ma se questo è l'inizio i tifosi biancorossi possono cominciare a sognare con l'ex allenatore di Savona e Sanremese in panchina.