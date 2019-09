Calcio, Promozione. Dianese&Golfo, Lorenzo Casassa si riprende il giallorossoblu: "Come se non fossi mai andato via"

Nelle scorse stagioni aveva strabiliato tutti con giocate da urlo e grandi assist, nella cavalcata dalla Prima Categoria alla Promozione. Poi il prestito al Cervo FC, quindi la nuova occasione.

Il personaggio della settimana in casa Dianese&Golfo è Lorenzo Casassa, giocatore dalle spiccate qualità tecniche che ha risolto il match di Coppa Italia sul campo del Camporosso, ma inutile per i giallorossoblu in chiave qualificazione.

"Pronti per una grande stagione". Lorenzo, amante della musica, sembra quel giocatore lanciato alla grande da mister Sardo qualche stagione fa: "C'è voglia da parte di tutti di fare una grande stagione - sottolinea l'ex Cervo FC - ma a livello personale non sono in cerca di rivincite. Sono qui per dare il massimo per il bene della squadra: è come non essere mai andato via".

Ma cosa chiede a Casassa il nuovo allenatore Nicola Colavito? "Quello che chiede a tutti: impegno, voglia, e spirito di sacrificio", la risposta del calciatore.

"Nessun proclamo". Casassa è pronto per il campionato di promozione che scatta domenica in casa contro il Serra Riccò: "Come già detto vogliamo fare una grande annata, senza bisogno di fare proclami, ma giocheremo per vincere tutte le partite. Ci sono tutte le condizioni per lavorare al meglio e in serenità".

LA SCHEDA DI LORENZO CASASSA

Nome: Lorenzo

Cognome: Casassa

Età: 23

Classe: 1996

Squadra: Dianese&Golfo (Promozione)

Reti stagionali: 1