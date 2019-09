Calcio. serata internazionale per Massa e Alassio, impegnati rispettivamente in Moldavia e Ucraina

In attesa di ripartire con la Serie A proseguono gli impegni internazionali per la sezione Aia di Imperia rappresentata dal fischietto Davide Massa e dall'assistente Stefano Alassio.

Questa sera alle ore 20.45, al Zimbru Stadium di Chisinau, Massa dirigerà la gara tra Moldavia e Turchia valevole per la qualificazione a Euro 2020 e probabilmente decisiva per i turchi che si trovano attualmente al secondo posto nel girone H a pari punti con la Francia campione del mondo e vicecampione d'Europa.

Impegno in amichevole, ma pur sempre di rilievo internazionale, per Alassio che alle 20.30 sarà il secondo assistente in Ucraina – Nigeria, match in programma alla Dnipro Arena di Dnipro.