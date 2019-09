Volley femminile. Coppa Ligura, Golfo di Diana pronta a stupire. Il DS Daniele Gavi: "Sfrutteremo la competizione come preparazione al campionato"

Il Golfo di Diana debutta sabato nella Coppa Liguria femminile.

Un triangolare insidioso ma allo stesso tempo ricco di fascino per le dianesi, compagine di Serie D, che scenderanno in campo alle 18.30 e alle 20.00 contr la perdente e la vincente della sfida tra Albenga Volley (squadra di Serie C) e Pallavolo Albisola (squadra di Serie D).

"Sfrutteremo la competizione come preparazione al campionato". A Rivierasport.it è il Direttore Sportivo Daniele Gavi ad analizzare la competizione: "Sfrutteremo la Coppa Liguria come preparazione in vista del campionato di Serie D - sottolinea il DS - anche se avremo qualche assenza e saremo con molte Under 18. Ma cimenteremo il gruppo nelle sfide contro Albenga, squadra di Serie C e Albisola che è una compagine che conosciamo bene".

"Puntiamo ad un buon campionato". Gavi analizza le aspettative per il prossimo campionato di Serie D: "Il nostro obiettivo? Vogliamo confermarci, penso che questa squadra possa puntare da una metà classifica in su".