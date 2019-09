Calcio, Eccellenza. Imperia e Ospedaletti, conto alla rovescia per il debutto in campionato: la griglia di partenza

Il campionato di Eccellenza è alle porte e l'Imperia è pronta per il debutto che avverrà domenica pomeriggio sul campo del Pietra Ligure. Debutto storico nella categoria per l'Ospedaletti, con gli orange che affronteranno in casa la Cairese.

I neroazzurri hanno fatto vedere buone cose in coppa, ma allo stesso tempo anche errori in fase difensiva da limare. Stessa situazione in casa Ospedaletti che ha mancato per un soffio la qualificazione alle semifinali.

La griglia di partenza. A pochi giorni dall'inizio del campionato abbiamo formato una griglia di partenza delle 16 protagoniste. In prima fila inseriamo l'Albenga (piazza rigenerata dall'arrivo di Colla) e un Sestri Levante apparso già in palla in coppa. Seconda fila proprio per l'Imperia (neroazzurri un po' indietro rispetto alle altre due) con il Rapallo/Rivarolese. Genova Calcio e Pietra Ligure in terza fila, anche se i pietresi di Pisano sembrano essere già rodati rispetto ai biancorossi. Chiude la prima parte della griglia, in quarta fila, il duo formato da Cairese e la sorpresa per tanti che sarà l'Angelo Baiardo.

Quinta fila per la neopromossa Ospedaletti e il rivoluzionato Finale. In sesta fila inseriamo Busalla e Rivasamba, mentre in settima fila ecco un Alassio FC apparso in difficoltà in coppa e il Moalssana. Ottava fila per le novità Athletic Club Liberi e Campomorone Sant'Olcese.

ECCELLENZA LIGURIA 2019/2020: LA GRIGLIA DI PARTENZA

1a FILA: Albenga e Sestri Levante

2a FILA: Imperia e Rapallo/Rivarolese

3a FILA: Genova Calcio e Pietra Ligure

4a FILA: Cairese e Angelo Baiardo

5a FILA: Ospedaletti e Finale

6a FILA: Busalla e Rivasamba

7a FILA: Alassio FC e Molassana

8a FILA: Athletic Club Liberi e Campomorone Sant'Olcese