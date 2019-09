Calcio giovanile. Primi allenamenti della Scuola Calcio Polisportiva Salesiani Vallecrosia Don Bosco

Sabato e lunedì scorsi i Bambini e Bambine del gruppo Piccoli Amici e Primi Calci 2011-12-13-14 hanno potuto partecipare al loro primo allenamento presso la struttura dei Salesiani guidati da Veronica Russo, Stefano Colli, Antonio Seva,Corona Paolo Allenatori della Scuola Calcio della Polisportiva Salesiana Vallecrosia – PSV Don Bosco.

Il responsabile della Scuola Calcio: "Ringraziamo le famiglie della fiducia accordata, della numerosa partecipazione che sarà per tutta la società uno stimolo per fare bene, far giocare e divertire questi giovani atleti in un ambiente educativo qual è l’Oratorio don Bosco".

Ieri avrebbero dovuto allenarsi, per la prima volta i Pulcini 2010 condotti dal mister Francesco Moavero e Chiossi Mauro ma la pioggia ne ha impedito lo svolgimento e quindi il debutto è stato rinviato a domani giovedì 12/9 dalle ore 17 alle ore 18.45.

Sabato 14 settembre dalle ore 10.00 alle 11.45 sono invitati a partecipare all’allenamento tutti gli atleti nati dal 2014 al 2010.

Per informazioni telefonare ai numeri 3664438040 Marino Moraglia o 3382092603 Riccardo Rossetti".