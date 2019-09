Calcio, Promozione. Ceriale, bomber Daddi aspetta il Ventimiglia: "Mi aspetto un avversario forte. Il miei ricordi? Ho conosciuto delle persone splendide"

Domenica pomeriggio scatta il campionato di Promozione e il Ceriale debutterà in casa contro il Ventimiglia.

Grande ex. Il grande ex del match, oltre a Dominici, è Pietro Daddi che nella scorsa stagione ha vestito la maglia granata: "Mi aspetto un Ventimiglia forte - sottolinea il bomber - per quanto riguarda i nuovi acquisti con una società dietro competente e un mister fortissimo".

I ricordi di Daddi. Breve è stato il periodo di Daddi nella città di confine e l'attaccante ci svela un ricordo positivo e uno negativo di quell'esperienza: "Un ricordo del Ventimiglia positivo è quello di aver conosciuto persone splendide e serie. Personalmente suggerirei a ogni calciatore di giocare a Ventimiglia. Un ricordo negativo? Ovviamente la retrocessione inaspettata".

Nessun rammarico. Il bomber commenta così la sua separazione dai granata: "Non sono rammaricato per il mio addio, la società ha fatto scelte diverse e questo è il calcio: rispetto molto Veneziano. Ora al Ceriale mi aspetto un campionato da vertice".