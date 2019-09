Calcio, Serie D. Sanremese, una partita di campionato a porte chiuse: la società presenterà ricorso

La Sanremese ha deciso che farà ricorso dopo le decisioni del Giudice Sportivo.

Il comunicato ufficiale del club

"In riferimento alle decisioni del Giudice Sportivo (Comunicato Ufficiale 21 dell’11/09/2019 – Dipartimento Interregionale – Serie D – Girone A - 2° giornata di andata), la Sanremese Calcio comunica di aver incaricato i suoi legali di presentare ricorso.

Inoltre, per meglio regolamentare le interviste settimanali, la Sanremese Calcio dispone che, fino a data da destinarsi, non sarà più possibile effettuare interviste telefoniche ai dirigenti e ai propri tesserati che resteranno invece a disposizione, come da prassi, la domenica in sala stampa, al termine di ogni incontro casalingo, e il martedì alla ripresa degli allenamenti.

Per tutta la settimana i giornalisti potranno utilizzare i comunicati e le interviste pubblicate sul sito e sui canali ufficiali della società".