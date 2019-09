Pallanuoto. La Rari Nantes Imperia cresce con i giovani: ecco un nuovo progetto

Progetto importante in casa Rari Nantes Imperia.

"Siamo partiti: dopo un bello slancio dai blocchi, ora stiamo riaffiorando dall’acqua e, una poderosa bracciata dopo l’altra, ci avviamo al cuore della stagione sportiva. Sempre concentrati sui nostri obiettivi e senza nascondere un fiducioso sorriso rivolto al futuro.



Da sempre, la Rari ha nel Nuoto e nella Pallanuoto i suoi fiori all’occhiello puntando sui giovani affinchè possano crescere in un ambiente sano e protetto. Le squadre sono così tornate ad allenarsi per preparare gare e campionati nella totale serenità che cementa lo spirito di gruppo.

Gli spogliatoi rimangono sempre aperti ad accogliere nuovi atleti che potranno inserirsi nei corsi e nelle squadre, in breve tempo.

Ad Imperia siamo nati con il mare negli occhi e, dopo aver gattonato, nuotare è la prima cosa che impariamo a fare. Alla Rari avviciniamo i giovanissimi agli sport acquatici che forgiano il fisico, lo adattano agli sforzi, ai movimenti aerobici, alla resistenza e fanno bene alla salute.

Il nostro impegno primario è l’educazione sportiva, così i nostri atleti vengono istruiti all’ osservanza delle regole nel divertimento, al massimo impegno in allenamento come in gara ed al rispetto del compagno e dell’avversario.

Insieme alle famiglie costruiamo un percorso formativo rimanendo sempre in ascolto ed accogliendo consigli e segnalazioni.

A proposito dei più piccoli, stiamo raccogliendo le iscrizioni per aprire i corsi di Scuola Nuoto già da metà ottobre, quando la piscina verrà riaperta come auspicato. Per crescere insieme a tante nuove generazioni imperiesi.

Per avere tutte le informazioni, è possibile contattare la Rari.

Al numero di telefono: 0183 650353. La Segreteria risponderà dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12:30, oltre ai pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15 alle 17.

Oppure inviando una mail a ufficiostampaimperia@gmail.com o visitando il sito www.rarinantesimperia.eu".