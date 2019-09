Atletica: via alla seconda parte della stagione, i risultati delle ultime gare sulla pista di Sanremo

Sulla pista di atletica di Sanremo è iniziata la seconda parte della stagione atletica che culminerà domenica 13 ottobre, con il campionato regionale della categoria ragazzi/e, un evento in grado di portare nella Città dei Fiori almeno 200 giovani e una massa di parenti e appassionati da riempire le tribune della struttura. L'appuntamento sarà organizzato dalla ASD Foce ma collaboreranno anche tutte le altre realtà atletiche della provincia.



"Le gare, con pochi acuti, non hanno beneficiato della solita brezza che arriva dalla Francia, anzi, il vento era contrario in tutte le gare di velocità. Pochi gli atleti che si sono messi in evidenza. Su tutti, a nostro avviso, il ponentino (Atletica 92) Stefano Girotti che ha corso un magnifico 1200 siepi in 3'40'76. Meritano un plauso la solita Alessia Laura per i m.300, Giulia De Cristofaro per un m.1000 in solitaria, Samuel Paris, Maurina, nel getto del peso ed il bel duello sui m.1000 ragazzi, tra Lorenzo Calamai (Atl.92) e Francesco Brezzo (Maurina), conclusosi sul filo di lana dell'arrivo. Sabato e domenica, a Boissano, campionati regionali allievi/e e cadetti/e dove, chi ha lavorato tutta l'estate, potrà chiudere con un bel personale" - raccontano dalla ASD Foce.