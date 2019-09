Imperia: freccette, con la disputa del 'Memoria Wolff' scatta domani la nuova stagione dello 'Steel'

Riprende, dopo la pausa di agosto, l’attività dello ‘Steel’ e si inizia con un torneo aperto a tutti al ‘Green Planet’ di Imperia. Domani sera alle 20.30 è in programma la prima edizione del ‘Memorial Wolff’, papà dell’atleta Tamara. Alla gara hanno già dato adesione molti partecipanti.

Intanto prosegue la preparazione della seconda edizione del campionato ‘Four’, che prenderà il via la settimana prossima con sei squadre ai nastri di partenza.

Appuntamento a livello nazionale invece il 21 e 22 settembre a Torino per la disputa della ‘Coppa delle Regioni’ e, come già lo scorso anno, la Liguria sarà presente con la rappresentativa maschile. Saranno in gara: Thomas e Nikolas Hohenester, Jojo Tamares e Mirko Badiale a difendere i colori regionali.