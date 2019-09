Il Ristorante “Le Trote” di Dolceacqua chiude domenica 15 settembre e dà appuntamento ai clienti alla prossima stagione

L’ambiente del Ristorante “Le Trote”, immerso nella splendida cornice dell'entroterra ligure, offre ai visitatori non solo l'incantevole spettacolo di un lago immerso nel verde di una natura incontaminata dove regna pace e tranquillità, ma anche una sosta per la gioia dei palati più esigenti. L'atmosfera è caratterizzata da uno stile unico e particolare, accompagnato da un servizio discreto e da una cucina che rappresenta il connubio perfetto tra i prodotti del luogo ed i sapori della tradizione.

Lo staff del ristorante desidera ringraziare la clientela per la stagione trascorsa e informare che il locale rimarrà chiuso per la consueta pausa invernale a partire dal 16/09/19 sino alla riapertura che si terrà il 12/04/20 in occasione di Pasqua.

Per ulteriori informazioni o prenotazioni telefonare al 0184 264368 o visitare la fanpage https://www.facebook.com/pages/category/Restaurant/Ristorante-le-Trote-2049172158445921/