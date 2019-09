Triathlon. Grande spettacolo in Costa Azzurra pee i campionati del mondo di Ironman 70.3 (FOTO)

Sabato 7 e domenica 8 settembre in costa azzurra nella vicina Nizza, si sono disputati i campionati del mondo di Ironman 70.3, la mezza distanza della più famosa sfida del triathlon.

Quasi 6000 atleti di tutto il mondo per partecipare a questo evento incredibile, una macchina organizzativa senza precedenti , numeri da record, si parla di 20 milioni di introiti per la città francese, che ha esperienza trentennale nel triathlon, visto che è stata la prima città europea a importare questo sport dagli Stati Uniti.

Molti nomi prestigiosi si sono visti ai nastri di partenza, sia in campo maschile che in quello femminile, primo tra tutti il due volte campione olimpico Alistair Brownlee, che non ha deluso le aspettative chiudendo secondo dietro ad un giovanissimo norvegese Gustav Iden , atleta che proviene dalle world triathlon series ITU , la massima espessione in campo mondiale. Terzo posto per il vincitore della scorza edizione, Rudy Von Berg.

Tra i nomi più attesi anche quello di Javier Gomez , il campione uscente , Patrick Lange vincitore delle ultime due edizioni dell'ironman di Kona in Hawaii, Sebastian Kienle, e di Kristian Blummenfelt che a dominato la gran final ITU di Losanna giusto la settimana scorsa.

Nelle donne le cose sono andate come previsto, Daniela Ryf CH , dopo una frazione ciclistica in totale controllo per la prima metà percorso ha fatto il vuoto sulla salita più impegnativa, confermando ancora una volta la classe che la contraddistingue. I 21 km finali della corsa sono stati una passerella per la plurititolata Ryf. Niente hanno potuto le sue immediate inseguitrici, Holly Lawrence GBR e Imogen Simmonds CH che hanno comunque lottato fino alla fine.