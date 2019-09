Cacio. Buona sgambata per la Sanremese contro Juniores: biancoazzurri pronti per la Lavagnese

Sul sintetico di Santo Stefano al Mare la Sanremese ha battuto per 9-0 in amichevole la Juniores biancoazzurra di Marco Prunecchi.

Mister Nicola Ascoli ha mischiato le carte in vista della gara di domenica contro la Lavagnese, utilizzando tutti gli elementi della rosa, ad eccezione di Maggi che è rimasto ancora a riposo. Ha partecipato alla sgambatura anche Pici, rientrato in sede dopo gli impegni con la Nazionale albanese Under 19.

Nel primo tempo sono andati a segno Lo Bosco, Colombi (autore di una tripletta) e Bregliano. Nella ripresa hanno rimpinguato il bottino Pellicanò, Likaxhiu e Vitiello che ha realizzato una pregevole doppietta.