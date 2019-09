Calcio, Coppa Liguria Prima Categoria. Tutte le designazioni per le squadre ponentine

Designati gli arbitri per la Coppa Liguria Prima Categoria

Torna in campo nel prossimo fine settimana la Coppa Liguria Prima Categoria che in settimana ha visto disputarsi la terza giornata per il Gruppo B.

Uno dei match di cartello del terzo turno del Gruppo A è quello tra Pontelungo e Don Bosco Valle Intemelia: match affidato a Magaglio di Imperia. Nell'altro raggruppamento fischietto piemontese per Quiliano&Valleggia-Millesimo che sarà diretta da Parodi di Novi Ligure.

COPPA LIGURIA PRIMA CATEGORIA: LE DESIGNAZIONI ARBITRALI

GRUPPO A - 3^GIORNATA -

BAIA ALASSIO-BORGHETTO: Bergonzi di Imperia

PONTELUNGO-DON BOSCO VALLE INTEMELIA: Magaglio di Imperia

SOCCER BORGHETTO-AREA CALCIO ANDORA: Manzoni di Genova

GRUPPO B - 4^GIORNATA -

ALTARESE-OLIMPIA CARCARESE: Dinapoli di Savona

AURORA-SPERANZA SAVONA: Doglio di Savona

QUILIANO&VALLEGGIA-MILLESIMO: Parodi di Novi Ligure