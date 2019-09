Capolavoro di mercato in casa Carlin's Boys ad un mese dall'inizio del campionato di Prima Categoria.

Il Direttore Sportivo Fabio Mesiano realizza il colpo in attacco riuscendo ad ingaggiare il quotato attaccante Rocky Siberie.

Siberie nelle ultime stagioni ha vestito le maglie di Ospedaletti, Sanremo 80 e Atletico Argentina. Ora il bomber è pronto a ripartire dopo un'annata non come si aspettava in rossonero.